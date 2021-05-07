Eşref Hamamcıoğlu: İptal kararı tüzüğe darbedir

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "İptal kararı, Galatasaray'ın örf, adet ve tüzüğüne karşı yapılmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Öğle saatlerinde Türk Telekom Stadı'na gelen Eşref Hamamcıoğlu; yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu adaylarının yer aldığı 44 kişilik kurul listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

Hamamcıoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN ÖRF, ADET VE TÜZÜĞÜNE KARŞI YAPILMIŞ BİR DARBE"

Yönetim kurulunun koronavirüs salgını nedeniyle seçimleri iptal etmesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray Spor Kulübü, tüzüğe göre yönetilir. Tüzükte de maddeler çok açık. Bir pandemi gerçeği olmasına rağmen seçim kararının iptal edilmesi bu şekilde olmamalıydı. Mutlaka kanuni gerekçelere dayandırılmalıydı.

Sonrasında ikinci başkanın (Abdurrahim Albayrak) demeçleri Galatasaray'a hiç yakışmamıştır. Galatasaray camiasının fertleri olarak bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, camiada çok gerginliğe sebebiyet verdi.

Bölünmelere neden olacaktır. Bu zihniyetin bir an önce değişmesi lazım. Yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Ben yaptım oldu ile yürümez. Bu, Galatasaray'ın örf, adet ve tüzüğüne karşı yapılmış bir darbedir. Bunu da şiddetle kınıyoruz."