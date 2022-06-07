Eşref Hamamcıoğlu: Mancini'ye gel desek gelir

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylardan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Olağanüstü seçimli genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek ile yarışacak Eşref Hamamcıoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hamamcıoğlu, mevcut teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı. İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler. Mancini de buna dahil." dedi.

Eşref Hamamcıoğlu, uzun yıllar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçirmeyi düşündükleri isimlerden biri olduğunu dile getirerek, "Hüseyin Bey ile ben görüşmedim. Galatasaray Sportif AŞ'de bana başkan vekilliği yapacak Adnan Öztürk Bey görüştü. Hüseyin Bey, altyapının başına düşündüğümüz adaylardan biri. O kapsamda görüşme yapıldı. Seçildiğimiz zaman görüşeceğimiz altyapı adaylarından biri de değerli Hüseyin Bey'dir." diye konuştu.

"Genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız"

Eşref Hamamcıoğlu, futbolda şampiyonluğa oynayan genç bir kadro kuracaklarını dile getirdi.

Gelecek vadeden futbolcuları transfer edeceklerini aktaran Hamamcıoğlu, "Şunun garantisini verebiliriz; genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız. Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bütün branşlarda bu şekilde olacak. Yerli ve yabancı istikbal vadeden gençler alacağız." ifadelerini kullandı.

"Aysal ve Kıraç, beni ve ekibimi destekliyor"

Eşref Hamamcıoğlu, kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve camianın önde gelen isimlerinden İnan Kıraç ile çok sık görüştüklerini anlatarak, "Galatasaray camiası sadece spor kulübünden oluşmuyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, lise, üniversite var. Ben de buralarda aktif olan biriyim. Onlar da benimle aynı fikirde. Bu seçim Galatasaray için çok önemli. Bu olağanüstü bir seçim. Beni ve ekibimi destekliyorlar." açıklamasını yaptı.

Mancini'nin Galatasaray kariyeri

Fatih Terim'in, Süper Lig'in 6. haftasının ardından görevinden ayrılmasıyla 30 Eylül 2013'te takımın başına getirilen Mancini, sarı-kırmızı ekibin başında 46 resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip filelere 82 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Türkiye Kupası'nı 8 sezonun ardından kulübe kazandırdı

Mancini, Galatasaray'daki en önemli başarısını Türkiye Kupası'nda ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Kupa mücadelesine eleme turuyla başlayan Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a, normal süresi 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada sonunda penaltılarda 8-7 üstünlük kurarak gruplara kaldı. Bu maçla beraber kupada 11 maç yapan Galatasaray, 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Finalde Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nı 8 sezonun ardından kazanma başarısı gösterdi.

Ligi ikinci sırada tamamladı

Mancini göreve geldiğinde sarı-kırmızılı takım, ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayıp, 5. sırada yer alıyordu.

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde 28 Süper Lig mücadelesinde 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Roberto Mancini ile 55 puan toplayan Galatasaray, sezon sonunda 65 puana ulaşarak ligi 2. sırada bitirdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükseldi

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda kötü başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Mancini ile 2. tura yükselme başarısı gösterdi.

Fatih Terim döneminde Real Madrid'e 6-1 mağlup olarak grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde gruptaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Gruptaki son karşılaşmada İtalya'nın Juventus ekibini sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray, adını 2. tura yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, 2. turda İngiltere'nin Chelsea takımıyla sahasında 1-1 beraber kalırken, deplasmandaki maçta 2-0 mağlup oldu ve elendi.