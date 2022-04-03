Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı

Seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör adayı olarak Claudio Ranieri ile görüşüyor.

Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi. Takımın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Hamamcıoğlu, bu konudaki temaslarına vakit kaybetmeden başladı.

Haziran ayındaki seçim öncesi teknik adamlık görevi için İtalyan çalıştırıcı Claudio Ranieri ile anlaşan Hamamcıoğlu, seçimi kaybedince görüşmeler sonuca varmamıştı. Başkanlığa bir kez daha aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun göreve gelmesi halinde teknik adam adayının yine Ranieri olduğu öğrenildi.





İTALYAN HOCA İLE ÇALIŞACAK

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da çalışan ve şu an boşta olan 70 yaşındaki Claudio Ranieri ile ekibindeki isimler aracılığıyla temasa geçen Hamamcıoğlu'nun Galatasaray 'da başkanlık koltuğuna oturması halinde İtalyan hoca ile çalışmak istediğini ilettiği belirtiliyor.

Şu an takım çalıştırmayan Ranieri'nin de Galatasaray'da çalışmaya çok sıcak baktığı ve Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde İtalyan hocanın Sarı-Kırmızılı takımının 1 numaralı teknik direktör hedefi olması bekleniyor. Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrdid, Chelsea, Juventus, Parma, Inter, Monaco, Leicester, Monaco, Nantes,Roma, Fulham ve Watford gibi takımları çalıştırdı.



