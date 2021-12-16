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- Estoril, Pinheiro için tazminat istiyor
Estoril, Pinheiro için tazminat istiyor
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 15:09
- Güncelleme : 16.12.2021 - 15:42
Beşiktaş’ta yönetim, Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli ile çıkma kararı alırken sezonun devamında takımın başında kimin olacağı ile ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Sergen Yalçın’dan sonra B planını kısa sürede gündeme soktuklarını belirtirken, şunları söyledi: “Şu anda Portekiz Ligi’nin en başarılı teknik adamı, Estoril’in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek.”
ESTORIL 350 BİN EURO İSTİYOR
Portekiz basınında da Bruno Pinheiro ve Beşiktaş ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
A Bola, siyah-beyazlıların 600 bin euro maaş teklif ettiği 45 yaşındaki teknik adamın meydan okumaya istekli olduğunu yazdı. Ancak gazete haberinde kulübü Estoril’in fesih için önerilecek rakamın 350 bin euroyu geçmediği sürece teknik direktörü bırakmaya istekli olmadığını da okuyucularıyla paylaştı.