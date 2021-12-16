Estoril, Pinheiro için tazminat istiyor

Sergen Yalçın'ın istifa etmesi sonrasında Pinheiro ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ta deneyimli hocanın henüz açıklanmamasının nedeni, Estoril'in istediği tazminat olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta yönetim, Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli ile çıkma kararı alırken sezonun devamında takımın başında kimin olacağı ile ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Sergen Yalçın’dan sonra B planını kısa sürede gündeme soktuklarını belirtirken, şunları söyledi: “Şu anda Portekiz Ligi’nin en başarılı teknik adamı, Estoril’in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek.”





ESTORIL 350 BİN EURO İSTİYOR