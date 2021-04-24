Etebo: Önümüze bakmamız önemliydi

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u yendiği maçta Etebo açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazandı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Etebo, takıma ve defansa galibiyetten dolayı teşekkür etti.

"ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ ÖNEMLİYDİ"

Takım olarak galibiyetten mutlu olduğunu belirten Etebo, "Bizim için hayati olan, burada 3 puanı almaktı. Önümüze bakmamız önemliydi.

Oyunu domine ettik ama Trabzonspor maçında öyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama oyunu domine etmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.