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Etebo: Önümüze bakmamız önemliydi
Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u yendiği maçta Etebo açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 22:45
- Güncelleme : 24.04.2021 - 22:49
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazandı.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Etebo, takıma ve defansa galibiyetten dolayı teşekkür etti.
"ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ ÖNEMLİYDİ"
Takım olarak galibiyetten mutlu olduğunu belirten Etebo, "Bizim için hayati olan, burada 3 puanı almaktı. Önümüze bakmamız önemliydi.
Oyunu domine ettik ama Trabzonspor maçında öyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama oyunu domine etmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.