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    Etebo: Önümüze bakmamız önemliydi

    Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u yendiği maçta Etebo açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 22:45
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 22:49
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    Etebo: Önümüze bakmamız önemliydi

    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazandı.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Etebo, takıma ve defansa galibiyetten dolayı teşekkür etti.

    "ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ ÖNEMLİYDİ"

    Takım olarak galibiyetten mutlu olduğunu belirten Etebo, "Bizim için hayati olan, burada 3 puanı almaktı. Önümüze bakmamız önemliydi.

    Oyunu domine ettik ama Trabzonspor maçında öyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama oyunu domine etmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

    Etebo: Önümüze bakmamız önemliydi #1

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