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AA & Ensonhaber

Manchester City ile Club Brugge arasında TSİ 23.00’te başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde stadyum girişindeki bir alanda aniden alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyürken, güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki alanlar tahliye edildi.

YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin yangını hızla kontrol altına aldığını ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Korku dolu anlara tanıklık eden taraftarlar ise olayın büyük bir faciaya dönüşmeden atlatılmasından dolayı rahat bir nefes aldı.