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    Eto'o hapse girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek

    Eto'o hapse girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek

    Vergi kaçırma suçuyla suçlanan eski Barcelona futbolcusu Samuel Eto'o, 22 ay hapis ve 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
    • 21.06.2022 - 06:41
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    Dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o son zamanlarda sıkıntılı günler yaşıyor.

    Eto'o, Barcelona 11. Ceza Mahkemesinde görülen davada, 2006-2009 yılları arasında dört ayrı suçtan vergi kaçırdığı suçlamalarıyla suçlanırken, ünlü futbolcunun tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.

    Hapise girmemek için para ödeyecek

    Mahkeme tarafından 22 ay hapis ve 1,8 milyon euro para cezası alan Eto'o, cezaevine girmemek için Maliye'ye toplamda 3,8 milyon euro ödeyecek.

    Eto o hapse girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek #1

    "Ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım"

    2015-2018 yılları arasında Antalyaspor'da da forma giyen eski futbolcu, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım." diyerek kendini savundu.

    Eto o hapse girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek #2

    10 yıl hapsi istenmişti

    AA'nın haberine göre, İspanya'da savcılık ilk olarak Eto'o hakkında 10 yıl hapis cezası talep etmiş ancak futbolcunun, yaklaşık 2 milyon euroluk vergi borcunu ödemesinin ardından bunu 22 aya kadar indirmişti.

    Eto o hapse girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek #3


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