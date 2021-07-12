EUEO 2020 kupası Roberto Mancini'nin ellerinde

Galatasaray'dan kovulan İtalyan teknik adam Roberto Mancini, ülkesiyle EURO 2020'de tarih yazdı. Başarılı hoca, İtalya'ya 53 yıl sonra kupayı kazandırdı.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yle İtalya karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

Seri penaltı atışlarında İtalya rakibini devirerek mutlu sona ulaştı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini, ülkesine 53 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası kupasını kazandırdı.

Başarılı hoca karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

GALATASARAY KARNESİ

Mancini, Galatasaray'dan kovularak ayrılmıştı.

30 Eylül 2013'te Galatasaray takımının başına getirilen Mancini, sarı-kırmızı ekibin başında 46 resmi maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip filelere 82 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

ESKİ HOCAYA TEBRİK

Diğer yandan Galatasaray, eski hocasını sosyal medya hesabından tebrik etti. Galatasaray'ın paylaşımında, "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz! Congratulazioni." ifadelerine yer verildi.



