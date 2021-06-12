EURO 2020'de günün programı

Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği EURO 2020’de bugün üç mücadele oynanacak. A Milli Takım'ın bulunduğu A grubundaki diğer bir müsabakada bugün Galler ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

Türkiye-İtalya maçıyla başlayan EURO 2020'de bugün 3 maç oynanacak. Türkiye'yi de ilgilendiren maçta A grubunun diğer 2 takımı Galler ile İsviçre Bakü'de mücadele edecek.

GALLER - İSVİÇRE

İsviçre, katıldığı 2014 Dünya Kupası, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Üç turnuvaya da son 16 turunda veda eden kırmızı beyazlı ekip, bu kez daha üst turlara çıkmayı amaçlıyor.

2016 yılında Fransa'da gerçekleşen son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kadar ilerleyen Galler ise EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele verecek.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadeleyi, Fransız hakem Clement Turpin idare edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale

İsviçre: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović

DANİMARKA - FİNLANDİYA

EURO 2020'de B Grubu'nun ilk karşılaşması, Danimarka-Finlandiya arasında gerçekleşecek.

Tarihinde bir defa Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Danimarka, 1992'deki turnuvada olduğu gibi yeniden bir sürprize imza atmak istiyor. Danimarka, eleme grubunu 4 galibiyet ve 4 beraberlikle tamamlayıp turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Finlandiya ise tarihinde ilk kez bu organizasyonda yer alacak. Elemeleri 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ile tamamlayan Kuzey Avrupa ekibinde Teemu Pukki attığı 10 golle dikkat çeken isim oldu.

Danimarka’da Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Finlandiya: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

MUHTEMEL 11'LER

FIFA dünya sıralamasında 1. sırada bulunan Belçika, B grubunun ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.

Grubun favorisi olan Belçika’da Lukaku ve arkadaşları, teknik direktör Roberto Martinez önderliğinde Euro 2020'de ilk zaferini kazanmayı amaçlıyor.

Turnuvadaki tek kupasını Sovyetler Birliği döneminde alan Rusya, yıllar sonra yeniden kupaya uzanmak istiyor. Elemelerdeki 10 maçın 8'ini kazanan mavi-beyazlılar, Belçika ile karşılaştığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrılmıştı.

Saint Petersburg Stadı'ndaki maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Mücadele saat 22:00’de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Doku

Rusya: Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; Dzyuba