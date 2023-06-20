EURO 2024 maskotu belli oldu: İsmi 3 Temmuz'da seçilecek UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası maskotunun isminin belirlenmesi için anket başlattı. Sonuçlar 3 Temmuz'da açıklanacak.

2024 yazında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) için yaratılan maskot tanıtıldı.

Maskotun isminin belirlenmesi için futbolseverlerin katılacağı anket uefa.com'da başladı.

UEFA'nın açıklamasına göre maskot, 20. yüzyılın başlarında Almanya'da ortaya çıktığı söylenen popüler oyuncak ayı oyuncağına saygı duruşunda bulunuyor. Maskotun, çocukları ve öğrencileri hareket etmeye ve fiziksel aktivitenin artırmaya teşvik edeceği biliniyor.

4 isim arasından biri seçilecek

Maskot için belirlenen 4 isim Albart, Bärnardo, Bärnheart ve Herzi von Bär. Maskotun adı 3 Temmuz'da belli olacak.