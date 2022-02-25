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    Euroleague'den Rusya için açıklama

    Euroleague'den Rusya için açıklama

    EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 18:12
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    EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.

    EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek bazı kararlar aldığı belirtildi.

    İŞTE ALINAN KARARLAR

    1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.

    2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.

    3- 27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova-Barcelona maçı şu an için askıya alındı.

    Euroleague den Rusya için açıklama #1


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