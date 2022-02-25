Euroleague'den Rusya için açıklama

Euroleague'den Rusya için açıklama

EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.

EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.

EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek bazı kararlar aldığı belirtildi.

İŞTE ALINAN KARARLAR

1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.

2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.

3- 27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova-Barcelona maçı şu an için askıya alındı.



