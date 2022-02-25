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Euroleague'den Rusya için açıklama
EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 17:16
- Güncelleme : 25.02.2022 - 18:12
EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.
EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek bazı kararlar aldığı belirtildi.
İŞTE ALINAN KARARLAR
1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.
2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.
3- 27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova-Barcelona maçı şu an için askıya alındı.