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Eva Murati yeniden Antalya'da
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati, tatil için yine Antalya'yı tercih etti.
- Haber Merkezi
- 07.10.2021 - 15:24
- Güncelleme : 07.10.2021 - 15:56
Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusu Eva Murati, Antalya'dan kopamıyor. Antalya'da yaz tatilini geçiren Murati, soluğu yeniden bu şehirde aldı. Antalyaspor tesislerini ziyaret etti, tarihi yerleri gezdi.
TÜRK FUTBOLSEVERLER ÇOK SEVİYOR
Murati, Antalya'da havuz kenarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etmişti. Bir hayli fazla Türk takipçiye sahip olan güzel spiker, Türk takımlarını ve Antalyaspor'u yakından takip ediyor.