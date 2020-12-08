Evra: Giroud'un adı Girudinho olsaydı yere göğe sığdırılamazdı

Patrice Evra, Chelsea'nin golcü oyuncusu Olivier Giroud için açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın eski Fransız yıldızı Patrice Evra, Chelsea'de son dönemde performansı yükselen vatandaşı Olivier Giroud için övgü dolu sözler kullandı.

"GIROUD'UN ADI GIRUDINHO OLSAYDI..."

Fransız futbolcunun büyük bir golcü olduğunu söyleyen Evra, "Giroud'daki tek sorun, adı. Adı Girudinho ya da benzer bir şey olsaydı yere göğe sığdırılamazdı. Bence Chelsea'nin şu anda en başarılı forveti. Arsenal'de sürekli eleştirildi, Fransa Milli Takımı'nda eleştirildi ama sürekli zorluklarla mücadele etti. Ben teknik direktör olsaydım, takımımda yüzde yüz oynatırdım. Her sezon ayrılacak deniyor ancak şu anda Chelsea'nin en iyi forveti." diye konuştu.

34 yaşındaki Giroud, bu sezon Chelsea'de 11 maça çıktı ve 7 kez ağları sarstı.



