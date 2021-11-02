Exxen sporun üyelik ücreti ne kadar? Dev karşılaşmalar başlıyor!

Exxen sporun üyelik ücreti ne kadar? Dev karşılaşmalar başlıyor!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil tüm UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayınlanacağı Exxen'in ücreti merak edilmeye başlandı. Peki, Exxen sporun üyelik ücreti ne kadar?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

Temsilcilerimiz dışında da UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları yine Exxen üzerinden izlenebilecek.

Maçları izlemek isteyen futbolseverlerin Exxen platformuna üye olması ve belli bir ücret ödemesi gerekiyor.

Maçları kaçırmak istemeyen ancak henüz Exxen'e üye olmamış olanlar, Exxen sporun üyelik ücretini araştırıyor.

Vatandaşlar, "Exxen spora nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Exxen spora nasıl üye olunur, üyelik ücreti ne kadar? Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? İşte detaylar...

EXXEN SPORA NASIL ÜYE OLUNUR, ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Exxen platformunda birçok farklı üyelik sistemi uygulanıyor. Exxen bireysel üyelik satın alanlar aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.