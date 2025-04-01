Eyüp Saka: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

İHA

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçında İtalya'nın Inter takımını sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi.

Bordo-mavililer yarı finalde Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak.

"HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR GALİBİYET ALDIK"

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, milli ara nedeniyle takımla birlikte yeterli çalışma fırsatı bulamadıklarını belirterek, şunları dedi:

Takımla birlikte sadece 4-5 gün çalışabildik. Bu süre içinde Inter takımını analiz ettik ve nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı belirledik. Yaptığımız analizler doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık ve oyuncularımız da buna doğru şekilde karşılık verdi. Hak ettiğimizi düşündüğüm bir galibiyet aldık.

"SAHAYA GİREREK DOĞRU BİR CEVAP VERDİ"

Maç öncesinde Ekrem Terzi'ye sahada etkili olacağını vurguladığını belirten Saka, şu ifadeleri kullandı:

Ekrem maça 11'de başlamadığı için morali biraz bozulmuş olabilir. Ancak ona, 90 dakika boyunca katkı sağlayacağını ve maçın kahramanı olabileceğini söylemiştim. O da sahaya girerek doğru bir cevap verdi.

"DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Devre arasında oyuncularıyla ilk yarıda yapamadıkları konular üzerine konuştuklarını belirten Saka, şunları dedi:

Oyuncularımıza sahada neleri eksik yaptığımızı anlattık. Bu hataları düzeltmemiz halinde daha iyi olacağımızı söyledik. İkinci yarıya daha iyi başladık ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir çalışma içerisindeyiz ve bunu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz.

"İNANILMAZ DESTEK VERDİLER"

Trabzonspor taraftarının kendilerine büyük bir güç kattığını ifade eden Eyüp Saka, şunları dedi:

Taraftarlarımıza söyleyecek söz bulamıyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bu destek bizi sahada daha güçlü kıldı. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ve saha kenarında kendimi günün şartlarına uygun şekilde geliştirmeye gayret ediyorum. Bu çalışmalar bizi nereye getirecek, hep birlikte göreceğiz.

"PENALTI KURTARACAĞI İÇİME DOĞMUŞTU"

Takımın iki kalecisinin sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Saka, şunları dedi:

İki kalecimiz de sakattı ancak Erol Can'ın varlığı onları aratmadı. Sahada güçlü durmamızı sağladı. Penaltı kurtaracağı içime doğmuştu.

"HER ZAMAN OYUNCULARIMIZIN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

Trabzonspor altyapısının önemine vurgu yapan Saka, şu ifadeleri kullandı: