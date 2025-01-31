Eyüpspor, 9 kişi kalan Sivasspor'u son anlarda geçti
Haber Merkezi

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, Sivasspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Eyüp'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti.

VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından Thiam'ın attığı gol geçerli sayıldı.

SİVASSPOR 9 KİŞİ KALDI

Sivas, 10. dakikada Uros Radakovic ile 85. dakikada Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça yükselterek puanını 39 yapan Eyüpspor, ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.

23 puanda kalan Sivasspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor