Eyüpspor, 9 kişi kalan Sivasspor'u son anlarda geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, Sivasspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Eyüp'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti.
VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından Thiam'ın attığı gol geçerli sayıldı.
SİVASSPOR 9 KİŞİ KALDI
Sivas, 10. dakikada Uros Radakovic ile 85. dakikada Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.
Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça yükselterek puanını 39 yapan Eyüpspor, ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.
23 puanda kalan Sivasspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış