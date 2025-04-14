Eyüpspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

Haber Merkezi

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Mustafa Alper Avcı yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi takım Eyüpspor oldu.

EYÜPSPOR, 6 GOLLE KAZANDI

Eyüpspor'un gollerini 10. dakikada Mame Thiam, 21 ile 50. dakikalarda Emre Akbaba, 30. dakikada Umut Bozok, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE GEÇTİLER

Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Eyüpspor, Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.

ADANA DEMİRSPOR'UN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞMİŞTİ

Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

EMRE AKBABA, DAMGA VURDU

Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, 21 ve 50. dakikalarda attığı iki golün yanı sıra, Mame Thiam ve Umut Bozok'un gollerinde de asist yapan isim oldu.

32 yaşındaki futbolcu, bu maçta 4 gole direkt etki etmiş oldu.