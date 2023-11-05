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Eyüpspor, Adanaspor'u yenerek liderliğe devam etti

Eyüpspor, Adanaspor'u yenerek liderliğe devam etti 1. Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi, liderliğini sürdürdü.