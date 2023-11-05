Eyüpspor, Adanaspor'u yenerek liderliğe devam etti

1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Mustafa Kaplan yönetimindeki Adanaspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Eyüpspor, 4-1'lik skorla kazandı ve liderliğine devam etti.
Eyüpspor, dört golle güldü
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gianni Bruno, 43. dakikada Taşkın İlter, 65 ve 90. dakikalarda Prince Ampem kaydetti.
Adanaspor'un tek golünü ise Junior Fernandes 13. dakikada kaydetti. Ayrıca Adanaspor'da 69. dakikada Feyzi Yıldırım kırmızı kart gördü.
Adanaspor, 12 puanda kaldı
Eyüpspor aldığı bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Adanaspor ise 12 puanda kaldı.
Eyüpspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Altay'a konuk olurken, Adanaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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