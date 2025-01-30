Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis'i Asteras Aktor’a kiraladı
AA & Ensonhaber

Eyüpspor, futbolcu Anastasios Chatzigiovanis’i sezon sonuna kadar Yunanistan'ın Asteras Aktor ekibine kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis’e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz.

6 MAÇA ÇIKTI

Yunan sol kanat, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 6 maçta görev aldı.

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Emre Çalışkan
Editor