Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis'i Asteras Aktor’a kiraladı

AA & Ensonhaber
Eyüpspor, futbolcu Anastasios Chatzigiovanis’i sezon sonuna kadar Yunanistan'ın Asteras Aktor ekibine kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis’e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz.
6 MAÇA ÇIKTI
Yunan sol kanat, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 6 maçta görev aldı.
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