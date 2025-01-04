Eyüpspor, Antalyaspor'a dört attı

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan 4-1'lik skorla konuk takım Eyüpspor oldu.

EYÜPSPOR, 4 GOLLE GÜLDÜ

Eyüpspor'a galibiyete getiren golleri 32. dakikada Mame Thiam, 35. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam, 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Prince Ampem kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 48. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

EYÜPSPOR, LİGDE İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra kazanan Eyüpspor puanını 30'a yükseltirken, iç sahada Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray'ın (3-0) ardından üçüncü mağlubiyeti alan Antalyaspor 21 puanda kaldı.

ANTALYASPOR, TRABZON'A KONUK OLACAK

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Eyüpspor haftayı BAY geçecek.