Eyüpspor, Arda Turan'ın soyunma odası konuşmasını yayınladı Eyüpspor resmi hesabından teknik direktör Arda Turan'ın soyunma odası konuşması paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü'ne üye olan genç teknik direktör Arda Turan, Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiriyor.

55 puanla en yakın rakibi Göztepe'ye 9 puan fark tana İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak taraftarlarına da Süper Lig için gaz verdi.

"Aynı Fatih Terim..."

Kadrosunda Süper Lig geçmişi olan birçok ismi barındıran kulüp, ''İşte bugün o büyük adımın ilk günü!'' başlığıyla bir video yayınladı.

Paylaşılan içerikte Arda Turan'ın motivasyon konuşması yaptığı görülürken, hal ve hareketleri eski teknik direktörü Fatih Terim'e benzetilip, sözleri de Şenol Güneş'i anımsattı.

Galatasaray üyesi oldu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Galatasaray Kulübü'nün üyesi olmuştu.

Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Galatasaray ailesine teşekkür etmişti.