Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü'ne üye olan genç teknik direktör Arda Turan, Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiriyor.
55 puanla en yakın rakibi Göztepe'ye 9 puan fark tana İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak taraftarlarına da Süper Lig için gaz verdi.
"Aynı Fatih Terim..."
Kadrosunda Süper Lig geçmişi olan birçok ismi barındıran kulüp, ''İşte bugün o büyük adımın ilk günü!'' başlığıyla bir video yayınladı.
Paylaşılan içerikte Arda Turan'ın motivasyon konuşması yaptığı görülürken, hal ve hareketleri eski teknik direktörü Fatih Terim'e benzetilip, sözleri de Şenol Güneş'i anımsattı.
Galatasaray üyesi oldu
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Galatasaray Kulübü'nün üyesi olmuştu.
Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Galatasaray ailesine teşekkür etmişti.
Benim tüm hayallerim de hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray. Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü'ne üyelik mazbatamı aldım. Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum. Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu gurur bana bir ömür boyu yeter.
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