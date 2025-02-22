Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: Kendi hakemlerimizle oynamak bizim tercihimiz olur

Süper Lig’in 25. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu.

Eflatun-sarılılarda Asbaşkan Fatih Kulaksız, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA KUPALARINA KATILMAK İSTİYORUZ"

Mücadelesi bol iyi bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Kulaksız, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Beşiktaş büyük ve saygı duyduğumuz bir camia. Bugün Beşiktaş'ı en güzel şekilde ağırladık. Bizden daha iyi bir oyunla, 3-1 gibi net bir skorla galip geldiler. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı sezon başından bu yana gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sezon başı itibarıyla öncelikle olarak kümede kalmak için kurulmuş bir kadro. İlk yarıda topladığımız 33 puanla bu anlamda ciddi bir mesafe kat etmiştik. Bugün itibarıyla da 40 puanla matematiksel olarak da bir galibiyete ligde kalmayı garantileyeceğiz. İlk yarıda topladığımız puanlar ligde kalmanın yanında ilk dörtte kalıp Avrupa kupalarına katılabilir miyiz hayalini beraberinde getirdi. Süper Lig'in Anadolu kulüpleri için şartları belli. Gelir gider dengesi belli. Eyüpspor'un kadro maliyeti Beşiktaş'ın bir oyuncusunun maaş bütçesi bizim bütün takımın maliyeti ediyor. Bu şartlarda rakiplerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Devre arasında da gelir gider dengesini sağlayabilmek için en önemli oyuncumuz Ahmed Kutucu'dan vazgeçtik. Bizim için de ciddi bir kayıp oldu. Bruno'dan, Shelvey'den, Saiz'den de çıkmak durumunda kaldık. Arda hocamızın elini zayıflattık ve sayısal olarak da eksildik. En iyisini yapıp elimizdeki oyuncularla toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gelecek yıllarda da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.