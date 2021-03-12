Eyüpspor Başkanı: Eleştiriler Erencan'ı etkiledi

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, kamuoyunda tartışma konusu olan Erencan Yardımcı transferi hakkında konuştu.

Eyüpspor'un, 4.2 milyon lira karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği 18 yaşındaki Erencan Yardımcı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Şu ana kadar sadece 1 dakika süre alan genç futbolcu hakkında konuşan Başkan Murat Özkaya, kendisinin Galatasaray Kulübü kongre üyesi olması nedeniyle yapılan eleştirilere çok üzüldüğünü vurguladı.

"FUTBOLCUMUZU OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Özkaya, Erencan'ın gelecek vadeden, alt yaş gruplarında milli takım forması giyen ve birçok kulübün takibindeki bir oyuncu olduğu aktararak, "Eleştiriler bizden ziyade futbolcumuzu olumsuz etkiledi. Halbuki biz, pandemi nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen bir alt yaş grubu milli oyuncumuza düzenli oynama imkanı vermiş olduk." şeklinde görüş belirtti.