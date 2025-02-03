Eyüpspor: Berke Özer, 10 milyon euro!

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Süper Lig'de 21 maç sonunda topladığı 39 puanla 4. sırada bulunan Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, önemli açıklamalara imza attı.

Kulaksız, Tivibu Spor'a konuştu ve kalecileri Berke Özer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY'IN KADROSUNDA GÖRMEK İSTEMESİNİ BEN DOĞAL KARŞILARIM"

Kulaksız, sözlerine şöyle başladı:

Berke Özer, 1. Lig'de de inanılmaz maçlar oynadı. İyi kalecilik yapma noktasından ziyade, topa oyuna sokma konusunda iyi işler yapıyor. Genç olmasına rağmen lider karakterli bir çocuk. Gittiği her takımda kaptanlık yapabilecek kapasitesi var. Çok iyi bir profesyonel. Bu sezon da olağanüstü bir performans sergiledi. Birçok takımın da ilgisi, arzusu olmasını doğal karşılıyoruz. Avrupa'dan da, Suudi Arabistan'dan da oldu teklif. Menajerler aracılığıyla oldu. Resmi teklif olmadı. Büyük takımlar da kadrosunda düşünebilir. Özellikle Galatasaray. Muslera, belirli bir yaşa geldi, sözleşmesi bitiyor. Bilmiyorum oradaki durumu, Galatasaray'ın içişlerine karışmayız, orayla ilgili yorum yapmayız ama Galatasaray'ın kadrosunda görmek istemesini ben doğal karşılarım.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI

"Galatasaray'dan teklif var mı?" sorusuna yanıt veren Fatih Kulaksız, "Elimize ulaşan resmi bir teklif gelmedi." yanıtını verdi.

Kulaksız, "Fenerbahçe'den teklif var mı?" sorusunun ardından, şu sözleri sarf etti:

Yok. Fenerbahçe'den teklif yok ama Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 40 payı var. Oyuncu satıldığı takdirde, anlaştığımız kulüple yapılacak ödeme planına göre Fenerbahçe, yüzde 40 pay alacak. Daha önce de söyledim, Fenerbahçe'nin oyuncunun gideceği kulüple ilgili resmi bir söz hakkı yok ama biz nezaketen, "Bu oyuncuya böyle bir teklif geldi, düşünceniz ne?" diye sorarız. Bu nezaketi Fenerbahçe'ye gösteririz.

"KÜLLİYEN YANLIŞ İFADELER"

Fatih Kulaksız, özellikle sosyal medyada, Berke Özer'in, "Galatasaray'a transfer olmam" şeklinde düşüncesi olduğu ve sezon sonu için Galatasaray'la anlaşma olduğu şeklinde farklı farklı haberlerin olduğunun hatırlatılmasının ardından, şu yanıtı verdi:

Bunlar külliyen yalan, külliyen yanlış ifadeler. Zaten bu bilgi kirliliğinin oluşmaması için bize sorulduğunda birinci ağızdan en doğru şekilde ifade etmek için her soruyu cevaplıyoruz. Bize her şeyi sorabilirsiniz diyoruz. Bizimle ilgili duyumla ilgili haber yapmayın dememize rağmen bu haberler çıkıyor. Berke profesyonel bir futbolcu. Her takımın formasını giyebilir. Berke'nin bir ailesi, geleceği, bir kariyer planlaması lazım. Hem bizim için hem de onun için en doğru şartların oluşması gerekiyor.

"10 MİLYON EURO BELİRLEDİK"

Fatih Kulaksız, son olarak Berke Özer'in bonservisi için şöyle konuştu: