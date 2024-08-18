Eyüpspor, Bodrum FK maçına Arda Turan olmadan çıkacak
AA

Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında FK'yi konuk edecek.

Süper Lig'in iki yeni takımını karşı karşıya getirecek müsabaka saat 21.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

ARDA TURAN YOK

İlk maçında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede görev alamayacak.

Bodrumpor'da ise Quentin Daubin kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)