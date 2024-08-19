Eyüpspor, Bodrum FK'yi farklı geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gianni Bruno, 55. dakikada Mame Thiam, 86. dakikada Samu Saiz ve 90+5. dakikada Halil Akbunar atarken Bodrum FK'nin tek sayısını 30. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.
BODRUM PUANLA TANIŞAMADI
Bu sonucun ardından ligdeki puanını 4'e yükselten Eyüpspor, ligdeki bir sonraki maçında Sivasspor deplasmanına gidecek.
Henüz puanla tanışamayan Bodrum FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.
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