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    Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu transfer etti

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 17:14
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    Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu transfer etti

    TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.

    1+1 YILLIK SÖZLEŞME

    Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

    Eyüpspor, Bogdan Stancu yu transfer etti #1

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