Eyüpspor, Çorum FK'yı yenerek liderliğe devam etti 1. Lig'in 9. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. İstanbul ekibi, bu skorla zirvede kalmayı sürdürdü.

ensonhaber.com 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Tahsin Tam'ın çalıştırdığı Çorum FK ile Arda Turan'ın ekibi lider Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Eyüpspor, 3-2'lik skorla kazandı. İstanbul ekibine üç puanı getiren goller 9. dakikada Ahmed Kutucu, 17. dakikada Caner Erkin ve 20. dakikada Prince Ampem'den geldi. Ev sahibi Çorum FK'nın gollerini 42. dakikada Ferhat Yazgan ve 90+4'te Michael Ologo kaydetti. Eyüpspor haftayı zirvede bitirdi Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 24 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Çorum FK 13 puanda kaldı. Ligin 10. haftasında Çorum FK deplasmanda Manisa FK ile karşılaşırken, Eyüpspor sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.