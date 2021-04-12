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    Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile sözleşme uzatacak

    Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile sözleşme uzatacak

    Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4.5 milyon lira bedelle transfer olan Erencan Yardımcı'nın sözleşmesi uzatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 16:56
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    Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 4.5 milyon liraya Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı için kulübünden açıklama geldi.

    "5 YILLIK SÖZLEŞME UZATACAĞIZ"

    1.5 yıllığına takıma dahil olan 19 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı'nın sözleşmesi 1.5 yıl ama bizim Erencan ile özel protokolümüz var. Erencan ile 5 yıllık sözleşme uzatacağız." dedi.

    Transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olan genç santrfor, harcanan 4.5 milyon liraya rağmen sadece 2 maçta 3 dakika forma giyme şansı yakaladı.

    Radyospor'da yer alan habere göre; İstanbul ekibi 1. Lig'e yükselmesinin ardından gelecek vadettiğini düşündüğü forvetle nikah tazelemeye karar verdi.

    Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile sözleşme uzatacak #1

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