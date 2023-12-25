Eyüpspor, Erzurumspor karşısında galip!

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1. Lig'in 17. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Hakan Kutlu'nun çalıştırdığı Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Eyüpspor 3-0'lık skorla kazandı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Recep Niyaz, 67. dakikada Gianni Bruno ve 87. dakikada Kaan Demir kaydetti.
Erzurumspor'un galibiyet hasreti sürdü
Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Eyüpspor, puanını 42 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Erzurumspor, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
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