Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Emre Kargın'ın düdük çalacağı mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Berke, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En-Nesyri
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