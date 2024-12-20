Eyüpspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, ,Süper Lig'in 17. haftasında ,Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada ,Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Eyüpspor XI: Birkan, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam.
Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.
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