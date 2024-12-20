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Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu Süper Lig'in 17. haftasının açılışında bugün oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.