Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu
İHA

Süper Lig'in 17. haftasında bugün Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

VAR HAKEMİ MUSTAFA İLKER COŞKUN

Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
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