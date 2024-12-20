Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

İHA
Süper Lig'in 17. haftasında bugün Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.
Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.
VAR HAKEMİ MUSTAFA İLKER COŞKUN
Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış