Eyüpspor, Gençlerbirliği karşısında tek golle güldü

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1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ile Sinan Kaloğlu'nun ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 18. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
Eyüpspor, liderliğe devam etti
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 52 yaparak liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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