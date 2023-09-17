Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni yenerek galibiyet serisini sürdürdü 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi, ligde 5. maçını da kazandı.

ensonhaber.com 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Eyüpspor, 3-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği'nin golünü 3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Eyüpspor'un golleri 13 ve 67. dakikada Gianni Bruno, 24. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi. Eyüpspor'un önemli isimlerinden Caner Erkin, 5. haftada 3. asistini yaptı. Eyüpspor, 5'te 5 yaptı Bu galibiyetin ardından 5'te 5 yapan Eyüpspor puanını 15'e yükseltti. Gençlerbirliği 10 puanda kaldı. 1. Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

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