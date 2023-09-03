Eyüpspor, Giresunspor karşısında galip geldi

1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 4. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Mustafa Kaplan yönetimindeki Giresunspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Eyüpspor 3-1'lik skorla kazandı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada (penaltı) Adrien Regattin, 67. dakikada Caner Erkin ve 82. dakikada Fredy attı.
Giresunspor'un tek golü ise 62. dakikada Şahin Dik'ten geldi.
Caner Erkin gollerine devam ediyor
Eyüpspor'da Caner Erkin 4 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performansla öne çıkan isim oldu. Tecrübeli futbolcu sezon başında transfer olduğu eflatun-sarılı ekipte ikinci serbest vuruş golüne imza attı.
Giresunspor karşısında da uzaklardan klas bir vuruş yapan Caner, Eyüpspor'un galibiyet almasında önemli rol oynadı.
Sol bek oyuncusu, ligin ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçında takımına 3 puanı kazandırmıştı.
Eyüpspor, haftayı lider tamamladı
Bu galibiyetin ardından 4'te 4 yapan Eyüpspor puanını 12'ye çıkardı ve haftayı lider olarak bitirdi. Giresunspor ise 3 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise Manisa FK'yı konuk edecek.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)