Eyüpspor, Giresunspor karşısında galip geldi
ensonhaber.com

1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 4. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Mustafa Kaplan yönetimindeki Giresunspor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Eyüpspor 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada (penaltı) Adrien Regattin, 67. dakikada ve 82. dakikada Fredy attı.

Giresunspor'un tek golü ise 62. dakikada Şahin Dik'ten geldi.

Eyüpspor, Giresunspor karşısında galip geldi

Caner Erkin gollerine devam ediyor

Eyüpspor'da Caner Erkin 4 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performansla öne çıkan isim oldu. Tecrübeli futbolcu sezon başında transfer olduğu eflatun-sarılı ekipte ikinci serbest vuruş golüne imza attı.

Giresunspor karşısında da uzaklardan klas bir vuruş yapan Caner, Eyüpspor'un galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Sol bek oyuncusu, ligin ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçında takımına 3 puanı kazandırmıştı.

Eyüpspor, Giresunspor karşısında galip geldi

Eyüpspor, haftayı lider tamamladı

Bu galibiyetin ardından 4'te 4 yapan Eyüpspor puanını 12'ye çıkardı ve haftayı lider olarak bitirdi. Giresunspor ise 3 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise Manisa FK'yı konuk edecek.

Eyüpspor, Giresunspor karşısında galip geldi

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)