Eyüpspor, Giresunspor karşısında galip geldi 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek sezona 4'te 4 ile başladı.

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1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 4. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Mustafa Kaplan yönetimindeki Giresunspor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Eyüpspor 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada (penaltı) Adrien Regattin, 67. dakikada Caner Erkin ve 82. dakikada Fredy attı.

Giresunspor'un tek golü ise 62. dakikada Şahin Dik'ten geldi.

Caner Erkin gollerine devam ediyor

Eyüpspor'da Caner Erkin 4 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performansla öne çıkan isim oldu. Tecrübeli futbolcu sezon başında transfer olduğu eflatun-sarılı ekipte ikinci serbest vuruş golüne imza attı.

Giresunspor karşısında da uzaklardan klas bir vuruş yapan Caner, Eyüpspor'un galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Sol bek oyuncusu, ligin ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Ankara Keçiörengücü maçında takımına 3 puanı kazandırmıştı.

Eyüpspor, haftayı lider tamamladı

Bu galibiyetin ardından 4'te 4 yapan Eyüpspor puanını 12'ye çıkardı ve haftayı lider olarak bitirdi. Giresunspor ise 3 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor ise Manisa FK'yı konuk edecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)