Eyüpspor, Hatayspor karşısında iki golle güldü

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Eyüpspor 2-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLLERİ THIAM'DAN

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11 ve 60. dakikalarda Mame Thiam kaydetti. Başarılı futbolcu, ligde bu sezon 6. kez fileleri havalandırdı.

RIZA ÇALIMBAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hatayspor'da 21. dakikada Rui Pedro'nun kaydettiği beraberlik golü VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu karara yoğun itirazlarda bulunan Rıza Çalımbay, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

ARDA TURAN'DAN TEPKİ

Ev sahibi ekipte ise 57. dakikada Mame Thiam'ın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Arda Turan, ofsayt bayrağının erken kaldırıldığı gerekçesiyle hakeme tepki gösterdi.

HATAYSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Özhan Pulat ile yollarını ayırdıktan sonra Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, deneyimli teknik adamla çıktığı 6 maçın 4'ünde kaybetti. Çalımbay'ın takımı 2 de beraberlik aldı.

Eyüpspor ise bu sezon ligde 5. galibiyetini aldı. İstanbul temsilcisi, 11 maçta ayrıca 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 19'a çıkardı. Ligde henüz galip gelemeyen Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.