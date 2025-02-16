Eyüpspor ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Eyüpspor, 56. dakikada Emre Mor'un attığı golle öne geçti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, İstanbul temsilcisinde ligdeki ilk golünü attı.
Kayserispor'a eşitliği getiren golü 90+2. dakikada Joseph Attamah attı.
KAYSERİSPOR, SON 3 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI
Eyüpspor'un ligdeki galibiyet hasreti iki maça yükseldi. Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ligdeki 3 maçta 5 puan topladı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 40, Kayserispor ise 21 puana yükseldi.
EYÜPSPOR, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Kayserispor, Göztepe'yi ağırlayacak.
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