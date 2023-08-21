Eyüpspor, Kocaelispor'u iki golle geçti 1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı.

ensonhaber.com 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 2. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. Caner Erkin 1 gol 1 asist yaptı İstanbul temsilcisinin gollerini 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin kaydetti. Caner Erkin ilk golün de asistini yaptı. Kocaelispor'da Yusuf Emre Gültekin 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eyüpspor, 2. maçını da kazandı Bu galibiyetin ardından Eyüpspor 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Kocaelispor henüz puanla tanışamadı. 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor, Altay'ı konuk edecek