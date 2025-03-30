Eyüpspor, Luccas Claro'nun sözleşmesini uzattı

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Brezilyalı futbolcu Luccas Claro ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

"İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Claro'nun sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Luccas, sadece futbolcumuz değil, Eyüpspor'umuz için çok önemli bir değer. Takım kaptanlarımızdan biri, üç yıldır takımımıza büyük katkılar verdi. Eyüpspor'umuzun formasını en iyi şekilde temsil ediyor, şampiyonluk yaşadı. Bugün de Süper Lig'deki başarımızda en büyük pay sahiplerinden biri. Sözleşme uzatacağımızı daha önce sözlü olarak konuşmuştuk. Bugün de resmiyete döktük. Claro ile kader birlikteliğimiz var. Eyüpspor'umuzu hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.

"2 YIL DAHA OYNAYACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

2022-2023 sezonu başından bu yana Eyüpspor'da forma giyen Luccas Claro ise şu şekilde konuştu: