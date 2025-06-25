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Eyüpspor, Recep Niyaz ile vedalaştı

Eyüpspor Kulübü, 29 yaşındaki futbolcusu Recep Niyaz ile yollarını resmen ayırdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Eyüpspor, Recep Niyaz ile vedalaştı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'e yükselişimizdeki gösterdiği özverili performansı ve Süper Lig'de ilk sezonumuzdaki katkıları için Recep Niyaz'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

SADECE 2 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 2 maçta görev aldı.

Eshspor Haberleri