Eyüpspor, Ryan Babel ile yolların ayrıldığını açıkladı 1. Lig'de yoluna namağlup devam eden Eyüpspor, 36 yaşındaki futbolcu Ryan Babel'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

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1. Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçın hepsini kazanan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da bir ayrılık yaşandı.

Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formalarını giyen yıldız futbolcu Ryan Babel, Eyüpspor'dan ayrıldı.

"Kariyerinin devamında başarılar dileriz"

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!

Galatasaray'dan transfer olmuştu

150 bin euro piyasa değerine sahip olan 36 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Eyüpspor'a bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu.

Eflatun-sarılı ekipte geçen sezon 28 resmi maça çıkan Babel, 5 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Bu sezon sadece 1 maça çıktı

Hollandalı yıldız, bu sezon ise Eyüpspor'da yalnızca 1 maçta forma şansı buldu.

Tecrübeli oyuncu, ligin 2. haftasında İstanbul ekibinin Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın 69. dakikasında Ahmed Kutucu yerine oyuna dahil olmuştu.