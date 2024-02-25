Eyüpspor, Sakaryaspor'a şans tanımadı

1. Lig 24. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Eyüpspor 3-1'lik skorla kazandı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Adrien Regattin, 70. dakikada Taşkın İlter ve 80. dakikadasında Ahmed Kutucu kaydetti.
Sakaryaspor'un golleriyse 57. dakikada Hasan Kılıç ve 90+5'te Çağlayan Menderes'ten geldi.
Sakaryaspor'da Isaac Donkor, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart gördü.
Eyüpspor, liderliğe devam etti
Bu sonuçla birlikte puanını 58 yapan Eyüpspor, liderliğini sürdürdü. Sakaryaspor ise 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Manisa FK'yi ağırlayacak.
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