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Eyüpspor, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Eyüpspor, şampiyonluk için sahaya çıkıyor Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1. Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Altay'ı mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayacak.