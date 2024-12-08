Eyüpspor, Samsunspor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eyüpspor oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

EYÜPSPOR, 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaştı. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı.

SAMSUNSPOR, BAY GEÇECEK

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Samsunspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.

EYÜPSPOR, İLK KEZ KAZANDI

Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı.