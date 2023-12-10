Eyüpspor, Şanlıurfaspor karşısında farka gitti

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1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın ekibi lider Eyüpspor ile İrfan Buz'un çalıştırdığı Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Eyüpspor, 4-0'lık skorla kazandı.
Eyüpspor, rakibini 4 golle geçti
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Semih Karadeniz (K.K), 25. dakikada Ahmed Kutucu, 62. dakikada Gianni Bruno ve 70. dakikada Prince Ampem kaydetti.
Bu sonuçla birlikte art arda beşinci galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 39 yaptı. Şanlıurfaspor 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
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