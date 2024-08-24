Eyüpspor, Süper Lig'de maç fazlasıyla lider

Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
4. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Bieganski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
6. dakika sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, Ahmed Kutucu'nun pası ile ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden şutunda, Sivasspor kalecisi Nikolic topu çeldi.
9. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sivasspor ceza sahası dışında toplu buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında, ceza sahasında Midtsjö'nün topuk pası ile topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI
73. dakikada sağ kanattan gelişen ikas Eyüpspor atağında, Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
88. dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.
89. dakikada Net Global Sivasspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşta, Manaj'ın kaleye çektiği şutta, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.
90+1'inci dakikada kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Net Global Sivasspor: 0 - ikas Eyüpspor: 1
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Camara (Dk. 81 Bekir Böke), Bieganski (Dk. 81 Poungouras), Charisis, Pritchard (Dk. 70 Moutoussamy), Emrah Başsan (Dk. 70 Balde), Turgunboev, Manaj
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş (Dk. 79 Tugay Kacar), Caner Erkin (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Midtsjö, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 72 Saiz), Bruno (Dk. 59 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu (Dk. 72 Chatzigiovanis), Thiam
Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmed Kutucu, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+2 Berke Özer (ikas Eyüpspor), Dk. 71 Camara, Dk. 90 Balde (Net Global Sivasspor)
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