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Eyüpspor, Süper Lig'de maç fazlasıyla lider

Eyüpspor, Süper Lig'de maç fazlasıyla lider Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. İstanbul ekibi bu sonuçla maç fazlası ile lider oldu.