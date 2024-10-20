Eyüpspor tek golle kazandı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.

AHMED KUTUCU'NUN GOLÜYLE KAZANDILAR

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Son 3 maçta 2. kez kazanan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı.

Bu sezon ikinci kez yenilen Göztepe, 12 puanda kaldı.

SIRADA BAŞAKŞEHİR VAR

Eyüpspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak.

Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

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Can Badak
Editor