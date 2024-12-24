Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'lık oldu

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

8 KULÜP SEVK EDİLDİ

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Sivasspor, Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.