Eyüpspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak.

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başında İhsan Derelioğlu yer alacak.

TRABZONSPOR, LİGDE SADECE 1 MAÇ YAPTI

Süper Lig'de bir haftayı geçen bir haftada ise maçı ertelenen Trabzonspor, oynadığı tek maçta Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takımın ligde 1 puanı bulunuyor.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 3 maçta 7 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Cihan, Draguş